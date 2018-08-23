بالفيديو.. استمرارًا لجهودهم المتواصلة.. رجل أمن يساعد طفلة في رمي الجمرات

عادل الحربي (صدى):

وثق مقطع فيديو، متداول لحظة تعاون رجل أمن وتلبيته لرغبة طفلة، في رمي الجمرات.

وحرص رجل الأمن على حمل الطفلة من والدها لمساعدتها في رمي الجمرات، في موقف يؤكد على اهتمام رجال الأمن بخدمة جميع زوار بيت الله الحرام .

ويرمي الحجاج الجمرات في أربعة أيام هي ” جمرة العقبة الكبرى ” التي يرميها الحاج يوم النحر، يوم عيد الأضحى، و ” جمرات أيام التشريق الثلاث ” التي يرميها الحاج بعد التحلل الأول من الإحرام.