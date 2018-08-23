” بوذي ” يعتنق الإسلام بسبب ” منام “

سول(صدى):

تخلى شاب كوري عن ديانته البوذية ،واعتنق الإسلام، بسبب منام رآه منذ 3 سنوات.

وأوضح الشاب أنه كان مهتمًا بدراسة الأديان والفيزياء والظواهر الكونية وكان يتأمل في دوران الأرض.

وأشار إلى أنه من خلال تأمله في الكون توصل إلى أن ثمة إلهًا يدير هذا الكون وليس خاضعًا للمصادفة.

وقال: ” في تأملاتي ذاتت يوم رأيت فيما يرى النائم أنني أصلي إلى قبلة المسلمين ورأيت الكعبة المشرفة، فانشرح صدري للإسلام، ولما استيقظت تعمقت في دراسة الإسلام أكثر حتى نطقت بالشهادتين، وصليت الفرائض، والتحقت فيما بعد بصفوف المصلين في المسجد ” .