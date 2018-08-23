خربين يثير الشكوك حول مستقبله مع الهلال

ماجد محمد(صدى):

في تصرف أثار قلق الجماهير الهلالية، قام المهاجم السوري عمر خربين بإزالة اسم ” الهلال ” من التعريف الخاص به في ” البايو ” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وبدل ” خربين ” اسم نادي الهلال بـ ” لاعب كرة قدم ” فقط دون الإشارة إلى اسم النادي، وهو ما أثار الشكوك والتساؤلات حول مستقبله بين صفوف الأزرق.

وزعم البعض أن اللاعب السوري يشعر بالغضب، على خلفية سعي الإدارة للتعاقد مع مهاجم آخر، بالإضافة إلى تفضيل الفنزويلي ريفاس عليه في مباراة السوبر الأخيرة.

وفي السياق ذاته نفت مصادر هلالية وجود أي نية للاستغناء عن اللاعب أو رحيله.