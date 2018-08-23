مواطن ينهي حياة أحد أقاربه ويسلم نفسه للشرطة بتثليث

أبها(صدى):

أقدم مواطن على تسديد طعنات قاتلة لأحد أقاربه بمركز عين قحطان بتثليث عليه إثر خلاف بينهما،وسلَّم نفسه للشرطة

وبدورها؛ باشرت الأجهزة الأمنية بمركز عين قحطان التابع لمحافظة تثليث جريمة قتل المواطن لأحد أقاربه إثر خلاف بينهما، وذلك بتسديد الجاني طعنات قاتلة لقريبه وسط مطالبات الأهالي بدعم المركز الأمني بالأفراد والمعدات.

وأوضحت مصادر أن الشرطة باشرت جريمة القتل في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول بأحد المواقع التابعة لمركز عين قحطان؛ إذ أقدم مواطن على قتل أحد أقاربه بعد طعنه، وبادر بعدها بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية .

وأضافت أنه تم نقل الجثة للمستشفى، وما زالت القضية رهن استكمال الإجراءات والتحقيق.