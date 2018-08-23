3نساء في حياة رئيس وزراء باكستان.. وهذه قصة من وصفها بـ ” الغلطة “

إسلام آباد(صدى):

يتمتع رئيس وزراء باكستان الجديد بمهارات خارقة ليس في اللعب بساحة رياضة الكريكت فقط بل في الساحة السياسية وأيضاً في الحياة الخاصة.

وآثار رئيس وزراء باكستان فضول وسائل الإعلام وجمهورها بخصوص حياته الخاصة، لا سيما فيما يتعلق بزيجاته التي طالما جلبت الانتباه نظراً لكونه شخصية عامة، فقد تزوج 3 نساء طوال حياته.

الزوجة الثالثة والأخيرة هي بشرى مانكا أو ” بشرى بي بي ” البالغة من العمر 40 عاماً، وكان تزوجها عمران خان في فبراير الماضي أي في ذروة التمهيد لخوض الانتخابات في باكستان بعد أن كان خطبها في وقت سابق من شهر يناير

ووفقاً لموقع ” فاينانشيال أكسبرس ” الهندي الناطق بالإنجليزيةكانت ” بشرى بي بي ” متزوجة في وقت سابق من خوار فريد مانكا، وهو مسؤول رفيع المستوى في مصلحة الجمارك في إسلام أباد وأنجبت منه أولادها الخمسة. وهي تنحدر من عشيرة مانكا التي تتفرع من قبيلة واتو، إحدى أهم قبائل باكستان في منطقة بنجاب، وتنتمي إلى إحدى الطرق الصوفية في باكستان.

وقال عمران خان لصحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية في مقابلة بتاريخ 21 يوليو الماضي بأنه لم ير وجه زوجته بشرى إلا بعد الزواج.

الزوجة الثانية وهي مذيعة النشرة الجوية في قناة ” بي بي سي ” في لندن ” ريحام خان “وتزوجت عمران خان في 6 يناير 2015 وتطلقا في 30 أكتوبر من نفس السنة ووصف عمران خان زواجه منها بـ ” الغلطة “حسب صحيفة الـ ” ديلي ميل ” .

وريحام مواطنة بريطانية من مواليد 1973 في مدينة أجدابيا الليبية، وهي ابنة طبيب باكستاني من أصول بشتونية (بتان) .

وأصدرت ريحام خان، قبيل الانتخابات الباكستانية الأخيرة، كتاباً انتقدت فيه بشدة زوجها السابق، إلا أنه بالرغم من هذا الكتاب فقد فاز حزب “حركة الإنصاف ” بزعامة عمران خان في الانتخابات.

الزوجة الأولى هي جميما جولدسميث، ابنة رجل الأعمال والمليونير البريطاني سير جيمز جولدسميث، وتزوجت عمران في 16 مايو 1995 وحينها كانت العروس تبلغ من العمر 20 عاماً والعريس ضعف ذلك. اعتنقت ابنة المليونير البريطاني الإسلام وانتقلت للعيش في باكستان وأنجب الزوجان ولدين: سليمان وقاسم، إلا أنه بعد مضي 9 سنوات بلغت الحياة المشتركة نهايتها في يونيو 2004.