كشف ملابسات فيديو تكدس الذبائح بمسلخ المعيصم بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

كشفت أمانة مكة أسباب تكدس الذبائح بمسلخ المعيصم ، مؤكدة بتوافد عدد كبير من الحجاج بدلا من التوجه للمسالخ التابعة لمشروع المملكة.

وأوضحت الأمانة بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول مؤخرا والذي يوضح تكدس الذبائح يوم عيد الأضحى بمسلخ المعيصم ، و هو مسلخ يدوي تم تخصيصه للأهالي وليس للحجاج وله طاقة استيعابية محدودة ، مبينة بأنه توافد على المسلخ في يوم عيد الاضحى اعداد كبيرة جدا من الحجاج بصحبة جزارين من مخالفي نظام الاقامة بدلا من التوجه للمسالخ التابعة لمشروع المملكة للافادة من لحوم الهدى والاضاحي والتي خصصت خدماتها للحجاج .

وتابعت الأمانة: وفي ظل استعجال الحجاج لذبح نسكهم في وقت محدد مع ترك ذبائحهم دون الاستفادة منها و دون الالتزام بالتنظيم المعد لدخول المواشي للمسلخ حصلت اعاقة لعملية الترتيب والتنظيم نتج عنها تكدس للذبائح وانتشار مخلفاتها، بالإضافة إلى أن المستثمر المشغل للمسلخ لم يكن مستعدا لاستقبال هذه الاعداد الكبيرة من الذبائح في وقت واحد والتي تفوق الطاقة الاستيعابية للمسلخ حيث تم في ذلك اليوم ذبح 27960 رأس من الغنم .

وزادت: بعد ملاحظة هذا الوضع قامت فورا بالتدخل والاستعانة بافراد من الامن ومراقبين اضافيين من الامانة لتنظيم عملية الدخول للمسلخ والزام المستثمر بأعمال التخلص من المخلفات و تنظيف وتطهير المسلخ ومعالجة الوضع.

وأضافت : تم اتخاذ الإجراءات التالية وهي مصادرة 1950 ذبيحة تالفة غير صالحة للإستهلاك الآدمي، ونقل ما يقارب حمولة 25 قلاب محملة بالأغنام التى تم ذبحها من قبل الجزارين مجهولي الهوية،و تنظيف كامل منطقة الحظائر ونقل المخلفات ورش المنطقة بالكلور الجيري.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة حرصها على توفير خدمات المسالخ ومتابعة المشغلين لها وفق الاسس الصحية المتبعة .