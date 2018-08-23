بالصور.. تشييع شهيد الواجب الرقيب عبدالله غريدي في محايل

أبها(صدى):

قامت جموع المصلين عقب صلاة العشاء بمركز قنا، التابع لمحافظة محايل، اليوم، بتشيع شهيد الواجب الرقيب عبدالله بن سليمان محمد غريدي أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم المصلين بالجامع الكبير بمركز قنا رئيس المركز سعد بن يحيى الحياني ومديرو الإدارات الحكومية وعدد من الضباط والأفراد ونقل رئيس المركز تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتعازي أمير منطقة عسير ونائبه لذوي الشهيد.