بالصور.. رحلة الحج بالسيارات قديمًا

علي القحطاني (صدى):

انتشر استخدام السيارات في المملكة في حقبة الخمسينات والستينات الميلادية موديلات 1948 ، 1951 ، 1966 م حيث كانت تنقل الحجاج.

وأظهرت صور نادرة للسيارات لنقل الحجاج في ذلك الوقت حيث تطورت رحلة السير على الأقدام والأبل ،إلى وسيلة عُدت حينذاك متطورة ،اختصرت بعضاً من الوقت ، ووضعت لها القوانين.

وكانت هناك مشقة في السفر ومواقف وصعوبات ،تبدأ بالانجلاء لحظة الوصول إلى الميقات عندما يتوقف الركاب للإحرام وعقد النية ، ويؤمن السائق الماء في أوعية ذات حجم كبير براميل ليستفيد منها المسافرون عند الاغتسال والوضوء.