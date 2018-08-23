بالصور.. رحلة الحج بالسيارات قديمًا
انتشر استخدام السيارات في المملكة في حقبة الخمسينات والستينات الميلادية موديلات 1948 ، 1951 ، 1966 م حيث كانت تنقل الحجاج.
وأظهرت صور نادرة للسيارات لنقل الحجاج في ذلك الوقت حيث تطورت رحلة السير على الأقدام والأبل ،إلى وسيلة عُدت حينذاك متطورة ،اختصرت بعضاً من الوقت ، ووضعت لها القوانين.
وكانت هناك مشقة في السفر ومواقف وصعوبات ،تبدأ بالانجلاء لحظة الوصول إلى الميقات عندما يتوقف الركاب للإحرام وعقد النية ، ويؤمن السائق الماء في أوعية ذات حجم كبير براميل ليستفيد منها المسافرون عند الاغتسال والوضوء.
مريض نفسي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
انا معي مرض نفسي ادعوا لي بالشفاء
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2660 ] نشر منذ 1 ساعة
اسال الله لك الشفاء يا مريض نفسي
ونصيحتي لك عليك الاكثار من قراءة القران والصلاة في اخر الليل والسجود الطويل وان لا تترك صلاة الجماعة ودايم اخرج وتمشى بالليل وحاول ان لا تفكر في شي وفكر انك انسان سعيد وكل شي معك وبين يديك
ووقتها راح يزول مرضك باذن الله
ابو خالد[ عدد التعليقات: 302 ] نشر منذ 38 دقيقة
اصبت بمرض نفسي عيالي يطلبون مني ان نسافر للخارج في الاجازة الصيفية لانهم متاثرين جدا باقاربهم عموما بالسفر سنويا للمتعة والاسترخاء والتسوق ومشاهدة الطبيعة الخلابة الساحرة والماء والخضرة والوجه الحسن هم سنويا ياخذون قروض بنكية ربما تصل الي 100 ريال للسفر للخارج امكانيتي المادية لاتسمح بالسفر سنويا ربما كل 5 سنوات مرة استطيع السفر للخارج طبعا شئ طبيعي عندما تحدث عزائم او اجتماعات يبدئو رجالا ونساء وشبابا التحدث عن قضاء اجازتهم في ربوع تلك لدول السياحية وعن الاجواء الغائمة الماطرة وو الخ صرت ابحث عن امكانية قروض بنكية لامتع عيالي بالسفر للخارج مثلي مثلهم لاكن ضريبة القروض تجلس سنيين طويلة وانت تسدد قرضك و متعة السفر لاتتعدي شهرين في اغلب الاحيان صرحتا لاالطائف ولا الباحة ولا ابها تقنعهم يقولون عني دقة قديمة
ابو عمران[ عدد التعليقات: 302 ] نشر منذ 13 دقيقة
قد بالغت من العمر عتيه تخطيت ال 70 ذكرتني هذه الصور بالزمن الجميل في تلك الحقبة الزمنية كنت استمتع باداء فريضة الحج وانا علي سطح الاتوبيسات القديمة في الهواء الطلق مع بقية الحجاج لكي اشاهد كل شئ من حولي واتذكر هذه الاتوبيسات كانت تابعة لشركة الكعكي والتوفيق