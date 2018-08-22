بالصور.. فعاليات سهرة العيد الشعبية على مسرح ” عرعر مول “

سلطان الهوير(صدى):

ضمن فعاليات عيد الأضحى المبارك أقامت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في منطقة الحدود الشمالية سهرة العيد الشعبية على مسرح مجمع عرعر مول التجاري حيث شملت السهرة على العديد من الفقرات الشعبية المتنوعه الشعر النبطي والدحه والهجيني والحنده والربابة وشيلات وطنية ومشاركات الجمهور الوطنية .

وفي نهاية السهره كرم مدير فرع الجمعية في المنطقة الأستاذ خلف القاران المشاركين والمتعاونين في تنظيم السهرة الشعبية وفي الختام تم السحب على جوائز للجمهور مقدمه من قبل الجمعية.

هذا وقد اشاد القاران بجهود ودعم صاحب السموالملكي اميرمنطقة الحدود الشماليه والذي كان له الاثر في تطوير الثقافة بالمنطقه.