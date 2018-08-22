اتحاد التايكوندو ينجح في تفعيل التايكوندو بنادي أشيقر

محمد السعران(صدى):

نجح الاتحاد السعودي للتايكوندو في تفعيل التايكوندو ولأول مرة بنادي أشيقر بشقراء بعد عقد اجتماع مع رئيس مجلس إدارة نادي أشيقر عبدالرحمن المغيرة وممثل الاتحاد ثامر السعران رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد .

وأضح ” السعران ” بأن مساعي الإتحاد بالتوسع والانتشار حسب الأهداف التي وضعها مجلس إدارة الاتحاد موضحاً بأن نادي أشيقر رحّب بهذه الفكرة لا سيما وأن التايكوندو تحضى باهتمام إعلامي وشعبي ويعد نادي أشيقر ثالث نادي من الأندية التابعة لشقراء بعد نادي كميت ونادي الشعيب .

فيما وجّه رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد العمري شكره لرئيس ومجلس إدارة نادي أشيقر على تعاونهم فيما يخدم شباب هذا الوطن وتحقيق أهداف الاتحاد في نشر التايكوندو بمختلف مناطق ومحافظات المملكة .