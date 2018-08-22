إماراتي يعثر على سيارته في بولندا بعد سرقتها في فرنسا

أبو ظبي(صدى):

عثرت الشرطة البولندية على سيارة لامبورغيني في العاصمة وارسو بعدما سُرقت من مالكها رجل الأعمال الإماراتي عبر شركة مزيفة لشحن السيارات في فرنسا.

ويذكر أن رجل الأعمال الإماراتي خُدع في استخدام الشركة المزيفة لشحن سيارته من مدينة كان الفرنسية إلى لندن أثناء رحلته عبر أوروبا.

وقام الرجل بإبلاغ منظمة الإنتربول ومكتب الشرطة الأوروبية، حيث عثر شرطي بولندي على السيارة في أحد شوارع العاصمة البولندية قبل أن يلقي القبض على سارقها وهو بولندي من أصل نيبالي.