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بالفيديو.. مركز القيادة والسيطرة للامن العام يتابع الحالة الأمنية للحجاج

بالفيديو.. مركز القيادة والسيطرة للامن العام يتابع الحالة الأمنية للحجاج
نايف السالم(صدى):

قام مركز القيادة والسيطرة لقوات أمن الحج بمديرية الأمن العام في مشعر منى بمتابعة ورصد سير الحالة الأمنية لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة.

واستفاد المركز من ربط وتشغيل ‏الكاميرات مع غرف العمليات التابعة للجهات الأخرى، وتم استحداث العديد من ‏البرامج والتقنيات الحديثة لخدمة ضيوف ‏الرحمن.‏


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2033 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يعطيكم العافية

[ عدد التعليقات: 1525 ] نشر منذ 3 ساعات

جزاكم الله كل خير

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