الوليد بن طلال ينشر صور له مع الملك سلمان وولي العهد في منى

نايف السالم(صدى):

ظهر الأمير الوليد بن طلال مع عمّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعدد من الأمراء، حيث ظهرفي إحدى الصور وهو يقبل يد خادم الحرمين الشريفين، وصورة ثانية واقفاً ضمن مودعي خادم الحرمين الشريفين أثناء مغادرته منى متوجهاً إلى جدة.

وعلق الأمير الوليد تعليقاً على الصور: في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، تشرفت بتناول الغداء على شرف والدي ووالد الأمّة خادم الحرمين الشريفين وأخي ولي العهد.