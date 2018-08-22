الملحقية الثقافية بكندا تنفي دعوتها للمبتعثين السعوديين بالتريث

حمود العنزي (صدى):

نفت الملحقية الثقافية السعودية في كندا الخبر المنشور بموقع راديو كندا الدولي RCI بتاريخ 20 أغسطس تحت عنوان ” الملحق الثقافي السعودي يدعو الطلاب السعوديين للتريث ” ، مبينة أن بعض ما ورد في هذا الخبر غير دقيق.

وأكدت الملحقية الثقافية أن الخبر تضمن عبارات لم ترد على لسان الملحق الثقافي في حديثه للطلبة المبتعثين ظهر يوم السبت 28 أغسطس 2018.

وتوضح الملحقية أن جميع المبتعثين ملتزمين بتنفيذ الأمر السامي الكريم الذي نص على أن لايبقى أي من المبتعثين في كندا خلال صيف هذا العام كحد أقصى وهو يوافق 22 سبتمبر 2018 .

كما تؤكد الملحقية على المبتعثين والطلبة بالحصول على المعلومة من المصادر الرسمية للملحقية الثقافية وهي رسائل البريد الإلكتروني التي ترسل لهم مباشرة ومات الإعلان عنه في موقع الملحقية الإلكتروني أو حسابها في تويتر.