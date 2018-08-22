بالصور.. الأهلي يعاود تدريباته استعداداً لمواجهة المحرق البحريني

نواف السالم(صدى):

عاود فريق الأهلي لكرة القدم تدريباته مساء اليوم الأربعاء، بعد راحة منحه الجهاز الفني للاعبين بمناسبة حلول عيد الأضحى ، وذلك استعدادا لمواجهة المحرق البحريني مساء السبت المقبل على الاستاد الوطني بالبحرين ضمن ذهاب دور ال 32 من كأس العرب للأندية الأبطال.

أجرى اللاعبون في بداية الحصة التدريبية تمارين لياقية اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة من أرضية الملعب ، كما شهدت تطبيق عددا من الحالات الفنية في مختلف مراكز اللعب.

شارك المحترف الأسباني أليكسيس رواناو بفاعلية في تدريبات الفريق الجماعية،؛بعدما أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي بنجاح خلال الفترة الماضية .

عمد المدرب إلى تكثيف الجرعات التكتيكية عندما أقام مناورة فنية على كامل مساحة الملعب ،اشتملت على العديد من التعليمات والتوجيهات الفنية.

وفي نهاية التدريبات أوعز المدرب للاعبين بتنفيذ عددا من الكرات العرضية من الجانبين وكيفية التعاون المثالي معها من جانب المدافعين والمهاجمين.