مصور يلتقط صور رائعة من السماء لمكة أثناء الحج.. وهكذا علق!

نايف السالم(صدى):

أظهرت صور مشاهد الوقوف بمشعر عرفات، ونفرة الحجاج لمزدلفة، وتحركهم صبيحة عيد الأضحى المبارك، وطواف الإفاضة أثناء حج هذا العام .

وسجلت الصور التي وثقها المصور السعودي الصقر أحمد حاضر مشاهد الحج من السماء فهو دوماً محلقاً عبر التقاطاته الفوتوغرافية حيث يحرص على الصعود لطائرة الأمن لإلتقاط صوره، فهو يختار بعض الأوقات التي تكون الذروة، كنفرة الحجيج من عرفات وصبيحة عيد الأضحى، وكذلك التحليق فوق الحرم الشريف مع طواف الإفاضة لبعض الحجاج.

وقال أحمد حاضر: إن طيران الأمن متعاونون ويقدمون خدمة كبيرة له ولغيره من المصورين، مضيفا أنه التقط العديد من الصور في مواقع مختلفة، لا يعرف العدد لكنه مؤمن أن هذه النتائج ستصل للعالم حول أفضل البقاع، موثقا الجهود جبارة لخدمة ملايين البشر.

وتابع: بأنه يوثق منذ سنوات مشاهد الحج بتواجده مع طيران الأمن في مختلف المواقع، ويحرص دوماً أن يكون لديه الجديد من اللقطات التي يتناقلها الناس عبر مواقع التواصل أو عبر الإعلام الرسمي، في كل عام الخدمة تزداد والفرصة تتوفر بشكل أكبر والصورة تنقل كل المشاهد.

وأكد أحمد على عشقه للتصوير من الجو، لأنه يبين الخدمات الكبيرة والأعداد الهائلة، ويلتقط جماليات المكان سواء للمشاعر المقدسة في عرفات ومزدلفة ومنى أو الحرم المكي الشريف.