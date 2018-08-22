ابن سحيم: نجاح الحج يرفع رأس كل مسلم.. والمفسدون فشلوا في محاولتهم
أكد المعارض القطري الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني أن النجاح الذي شهده موسم هذا الحج يُفرح قلب كل عربي، مشيدا بدور المملكة في خدمة الحجاج.
وقال ” ابن سحيم ” خلال سلسلة تغريدات عبر تويتر : ” نهنئ الشعب السعودي الكريم ومليكه وولي عهده على هذا النجاح المتجدد لموسم الحج.. من لها سوى السعوديين يخدمون ويتشرفون بالحج وزوار بيت الله.. طوبى لكم سعيكم وعلى نياتكم ترزقون .
وتابع: ” النجاح منقطع النظير للشقيقة الكبرى في تنظيم الحج، يُفرح قلب كل عربي، ويرفع رأس كل مسلم، ويشهد به كل منصف.. وحدهم المفسدون في الأرض فشلوا في محاولاتهم وضل سعيهم ” .
وأضاف: ” أما أنت أيها الجندي السعودي.. فقد أذهلت العالم بتفانيك.. وعكست صورة وطنك بإخلاصك.. لله دركم على ما فعلتم لدينكم وبلادكم ” .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1992 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله
نجاح بلادنا في تنظيم الحج شعار كل فرد سعودي لم ولن نرضى بما وصلنا إلية فطموحنا في خدمة ضيوف الرحمن سقفة عنان السماء
نهى[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ 1 ساعة
ان شاء الله ربنا يقدرنا دائما على اخراج صورة مشرفة