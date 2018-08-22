ابن سحيم: نجاح الحج يرفع رأس كل مسلم.. والمفسدون فشلوا في محاولتهم

طلال الضوي(صدى):

أكد المعارض القطري الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني أن النجاح الذي شهده موسم هذا الحج يُفرح قلب كل عربي، مشيدا بدور المملكة في خدمة الحجاج.

وقال ” ابن سحيم ” ‏خلال سلسلة تغريدات عبر تويتر : ” نهنئ الشعب السعودي الكريم ومليكه وولي عهده على هذا النجاح المتجدد لموسم الحج.. من لها سوى السعوديين يخدمون ويتشرفون بالحج وزوار بيت الله.. طوبى لكم سعيكم وعلى نياتكم ترزقون .

وتابع: ” ‏النجاح منقطع النظير للشقيقة الكبرى في تنظيم الحج، يُفرح قلب كل عربي، ويرفع رأس كل مسلم، ويشهد به كل منصف.. وحدهم المفسدون في الأرض فشلوا في محاولاتهم وضل سعيهم ” .

وأضاف: ” ‏أما أنت أيها الجندي السعودي.. فقد أذهلت العالم بتفانيك.. وعكست صورة وطنك بإخلاصك.. لله دركم على ما فعلتم لدينكم وبلادكم ” .