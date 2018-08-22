بالفيديو.. لص يحاول سرقة مركبة من أمام منزل صاحبها في الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

رصدت كاميرات المرافبة، محاولة لصّ لسرقة مركبة بالطائف، حيث كانت تقف بجانب منزل صاحبها.

وواجه صاحب المركبة اللص الذي حاول التمويه عليه بأنه على موعد مع شخص للالتقاء به، وأنه ينتظره، حتى هرب من الموقع، حيث قام صاحب المركبة بإبلاغ الجهات الأمنية وما زالت تواصل بحثها عنه.