أمطار على منطقة الباحة

الباحة(صدى):

هطلت اليوم أمطار متفرقة على منطقة الباحة من متوسطة إلى خفيفة مصحوبة بزخات من البرد شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والمندق والمراكز التابعة لها ومركز بني ضبيان وعدد من منتزهات المنطقة ، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض .

جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.