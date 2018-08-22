بالصور.. المنتخب الوطني تحت 21 عامًا يعاود تدريباته لمواجهة الصين

طلال الغامدي(صدى):

عاود المنتخب الوطني تحت 21 عامًا تدريباته في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، ضمن مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية جاكرتا 2018.

وأجرى لاعبو المنتخب الوطني حصتهم التدريبية مساء اليوم الأربعاء على ملعب التمرين في مدينة بيكاسي، عقب انتقالهم إليها صباحًا، حيث وتركزت الحصة على تمارين البناء تحت الضغط العالي، تلاها مران لتطوير اللعب من وسط الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين على تسديد ضربات الجزاء.

ويذكر أن لمنتخب الوطني تحت 21 عامًا يختتم مساء غدٍ الخميس، تحضيراته لمواجهة منتخب الصين مساء يوم الجمعة ضمن دور الـ16 في البطولة بحصة مسائية.