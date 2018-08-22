السبت.. ختام دورة كأس شيخ قبيلة بني زيد بثاه واللجنة المنظمة تدعو الجميع للحضور

محمد السعران(صدى):

دعت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الشيخ علي بن يحيى الحياني شيخ قبيلة بني زيد والتي يقيمها مركز النشاط الاجتماعي بقرى ثاه التابعة لمحافظة رجال ألمع ممثلاً باللجنة الرياضية لحضور المباراة النهائية والحفل الختامي للدورة التي ينظمها المركز وذلك برعاية رئيس بلدية رجال ألمع ” سعيد بن علي آل حافظ ” وحضور رئيس نادي رجال ألمع الرياضي الأستاذ فائع بن يحيى الحياني .

هذا وسوف تكون المباراة النهائية في تمام التاسعة والنصف من مساء يوم السبت الموافق ١٤٣٩/١٢/١٤هـ بملعب المركز بثاه حيث تقام هذه المباراة برعاية نادي ألمع الرياضي وبالشراكة مع بلدية رجال ألمع .

من جهته ثمن الشيخ ” علي بن يحي الحياني ” للقائمين على هذه الدورة هذا العمل مؤكداً أن مثل هذه الدورات تعتبر متنفساً لشبابنا ولوناً من ألوان الترويح عنهم فيما لا يخل بقيمنا الدينية والعادات الاجتماعية إضافة إلى أنها فرصة لاكتشاف المواهب من أبناء المركز للظهور وإبراز ما لديهم من مهارات قد تسهم في انتقالهم إلى ما هو أفضل وتحقيق ما من شأنه تشريف المركز في هذا المجال ، سائلاً الله تعالى أن يكلل هذه الجهود بالنجاح والتوفيق .