مذيعة MBC توضح تفاصيل مرضها المزمن

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الإعلامية المصرية ومقدّمة برنامج ” كلام نواعم ” على قناة MBC، سالي عبد السلام، عن إصابتها بمرض الثعلبة في الجلد مرّةً أخرى، بعد أن كانت قد تعافت منه خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنّ المشكلة أصعب في هذه المرّة.

وقالت سالي عبدالسلام خلال تصريحات عبر حسابها الشخصي على الفيسبوك : ” بقالي يومين مستنية أتأكد، ملحقتش أوقف الكورتيزون شهرين، لسة عارفة من شوية إني لازم أرجعله تاني وجرعة أكبر من المرة اللي فاتت عشان مناعتي بتهاجم شعري تاني، وعايزة توقعه وحصل زي المرة اللي فاتت أو أكتر الحمدلله “.

وأضافت: “ لازم الكورتيزون عشان يوقف نشاطها، سبحانك، ضغط وعصبية ومناعة مش مظبوطة وتهاجم أي منطقة في جسمك..الحمدلله… أقسم بالله العلي العظيم ما ليا روتين في شعري..أقسم بالله ما برد على كومنتات ومسجات مرعبة وملحة عشان قلت مليون مرة ورديت مرة واحدة فمش لازم لما مردش تغلطي، أقسم بالله بتبقى طبيعة شعر وبحط اكستنشنز زي أغلب البنات ” .

وتابعت: ” أقسم بالله ما ببقى عايزة أتكلم عنه عشان متضايقة وخايفة من اللي شفته مش خبيثة! ومليش في الجو ده… الكورتيزون دمار نفسي في الجسم والشعر والبشرة ومبيتعالجش مضعفاته قبل 6 أشهر على الأقل، الحمدلله، ملحقتش أفوق يا رب…ادعولي وشكرًا والحمدلله..ادعولي يطلع التشخيص غلط! أي أمل! ادعولي تروح وميطلعش في حاجة..أي أمل… ماشاء الله اللهم بارك “.

كانت ” عبد السلام ” قد خضعت العام الماضي لعلاجٍ أدّى إلى تساقط شعرها بشكل كبير، عقب اكتشافها إصابتها بالثعلبة للمرّة الأولى.