الإصابة تحرم برشلونة من خدمات حارسه

ماجد محمد(صدى):

تعرض حارس المرمى البديل لنادي برشلونة الهولندى ياسبر سيليسن، للإصابة في الضلع، مما سيؤدي إلى غيابه لفترة غير محددة عن الملاعب.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني أن سيليسن الذي يبلغ من العمر 29 عاماً قد أصيب في الضلع خلال تدريب الفريق اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أن عودته للملاعب ستتحدد طبقاً لمدى تعافيه من الإصابة.

الجدير بالذكر أن سيليسن يعد من اللاعبين الهامين في صفوف برشلونة تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي، وشارك أخيراً في مباريات الفريق الودية بالجولة الأمريكية وكذلك في 45 دقيقة من مواجهة بوكا جونيورز على كأس جوان غامبر، كما أنه ساهم الموسمين الماضيين في تتويج الفريق بكأس الملك.