أنور قرقاش : فشل محاولات التسييس لإيران وقطر وكل التقدير لخادم الحرمين الشريفين

عادل الحربي (صدى):

أكد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، على نجاح موسم الحج وفشل محاولات التسييس لإيران وقطر.

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : أمام النجاح العظيم لموسم الحج سقطت محاولات التسييس الصغيرة والمرتبكة سقوطا مريعا، إسطوانة العار والتسييس بدأت إيرانية وإنضمت قطر إليها لتفشل فشلها الذريع.

وأضاف : كل التقدير لخادم الحرمين الشريفين والدولة السعودية على النجاح الكبير الذي تحقق بالإرادة والتنظيم.