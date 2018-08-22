أنور قرقاش : فشل محاولات التسييس لإيران وقطر وكل التقدير لخادم الحرمين الشريفين
أكد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، على نجاح موسم الحج وفشل محاولات التسييس لإيران وقطر.
وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : أمام النجاح العظيم لموسم الحج سقطت محاولات التسييس الصغيرة والمرتبكة سقوطا مريعا، إسطوانة العار والتسييس بدأت إيرانية وإنضمت قطر إليها لتفشل فشلها الذريع.
وأضاف : كل التقدير لخادم الحرمين الشريفين والدولة السعودية على النجاح الكبير الذي تحقق بالإرادة والتنظيم.
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 1524 ] نشر منذ 3 ساعات
حياك الله اخي
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1992 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا نشكر ياولد زايد على واجب حبانا الله بة قيادة وشعب همنا خدمة ضيوف الرحمن لا نفرق بين مذهب ومذهب ولا بين لون وعرق
واجبنا خدمة ضيوف الرحمن وهذا شرف لنا ومنة علينا من الله