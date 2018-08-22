جريمة مروعة.. شاب يقتل ابنة عمه ذات الـ5 سنوات بعد اغتصابها

نيودلهي(صدى):

شهدت قرية كاتانغي الهندية جريمة مروعة، حيث أقدم شاب عشريني، على اغتصاب ابنة عمه البالغة من العمر 5 سنوات، ثم قتلها وألقى بجثتها في خزان الصرف الصحي.

تعود أحداث الواقعة عندما اختفت الطفلة التي تعيش في قرية كاتانغي وسط الهند، فأبلغ والدها الشرطة عن اختفائها مبيّنا أن آخر شخص كان معها هو ابن عمها، ووفقا لصحيفة “ ميرور ” البريطانية.

واستدعت الشرطة الشاب الذي اعترف بأنه اغتصب الطفلة، على جانب نهر هرني الموجود بالقرية، ثم قتلها وألقى جثتها في الماء.

وأكدت الشرطة أن الجاني اغتصب الطفلة وقتلها في منزله، عندما بدأت في الصراخ طلبا للمساعدة، ثم أخذ جثتها وألقاها بخزان الصرف الصحي.