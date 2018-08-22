الهلال الأحمر يباشر 14 ألف حالة خلال الأيام العشر الأولى من موسم الحج

سعيد العجل(صدى):

باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي قرابة 14000 حالة من ضيوف الرحمن في نطاقات العاصمة المقدسة والمشاعر والمدينة المنورة؛ منها 4803 حالة تم نقلها إلى المستشفيات والمراكز الطبية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، و8962 حالة عولجت في مواقعها، وذلك خلال الفترة 1-10 ذو الحجة 1439هـ.

وقدمت الفرق الإسعافية والطبية في مكة المكرمة خدماتها الطبية لأكثر من 11071 حالة توزعت ما بين العاصمة المقدسة والمسجد الحرام ومشعر عرفات ومزدلفة ومشعر منى؛ منها 7308 حالة تلقت الرعاية الطبية في مواقعها، بينما نقل إلى المستشفيات أكثر من 3763 حالة أخرى.

وعالجت الفرق الطبية خلال الـ 10 أيام الأولى من موسم الحج 1439هـ أكثر من 4762 حالة في العاصمة المقدسة، و1153 حالة في مشعر عرفات و1439 حالة في مشعر مزدلفة وأكثر من 2338 حالة في مشعر منى، وكذلك قرابة 670 حالة في المسجد الحرام.

وبلغ عدد الحالات الإسعافية التي تم مباشرتها في نطاق الإسناد 47 حالة، كما تلقت أكثر من 732 حالة الخدمات الطبية اللازمة في المراكز الموسمية، بينما تم إسعاف 21 حالة بالإسعاف الجوي، فيما تم إسعاف أكثر من 524 حالة من خلال الفرق الإسعافية للدراجات النارية، 711 حالة أخرى عن طريق فرق الاستجابة المتقدمة.

كما باشرت الفرق الإسعافية في المدينة المنورة خدماتها الإسعافية لأكثر من 2694 من ضيوف الرحمن توزعت ما بين المسجد النبوي والطرق المؤدية للمدينة، منها 1040 حالة تم نقلها إلى المستشفى و1654 حالة تم تقديم الخدمات الإسعافية لها في مواقعها.