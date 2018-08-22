انتهاء فترة الانتقالات الصيفية غدًا

ماجد محمد(صدى):

تنتهي فترة الانتقالات الصيفية في المملكة، غدًا الخميس، حيث استغلت الأندية رفع عدد اللاعبين الأجانب إلى 8 لاعبين في كل فريق.

ويذكر أن الهلال خطف الأنظار بتعاقده مع نجم منتخب الإمارات ونادي العين عمر عبدالرحمن لمدة موسم واحد، حيث حقق “ عموري ” أول ألقابه بالفوز بكأس السوبر السعودي في لندن، كما تعاقد مع البيروفي كاريلو من واتفورد الإنجليزي.

في حين تعاقد النصر مع هاجم منتخب نيجيريا أحمد موسى قادماً من ليستر سيتي الإنجليزي، كما ضم البرازيلي جوليانو دي باولا من فنربخشة التركي، والمغربي نور الدين أمرابط من واتفورد الإنجليزي.