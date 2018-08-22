الديوان الملكي : وفاة والدة الأمير مقرن بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

واس(صدى):

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

” بيان من الديوان الملكي ”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / مقرن بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – ، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد الخميس الموافق 12 / 12 / 1439هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.