جولة مدير صحة بيشة تكشف تغيب موظفي مركز صحي

محمد السعران(صدى):

كشفت جولة مفاجئة قام بها مدير الشئون الصحية بمحافظة بيشة سعيد بن جابر القحطاني اليوم الاربعاء لأحد المراكز الصحية التابعة لصحة بيشة تغيب عدد من منسوبي المركز الصحي .

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة بيشة علي آل بخيتان أن مدير الشئون الصحية بمحافظة بيشة سعيد بن جابر القحطاني أحال خلال جولة فاجأ بها أحد المراكز الصحية التابعة لصحة بيشة ممرض وممرضة وطبيب للتحقيق إثر تغيب إثنان منهما عن العمل بالاضافة إلى انسحاب الآخر قبل نهاية الدوام الرسمي .

كما وجه خلال جولته بإحالة مسئولي عيادة الأسنان بالمركز للتحقيق نتيجة عدم الالتزام بمعايير مكافحة العدوى .