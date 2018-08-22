شاهد.. لفتة طيبة من قائد أمني تجاه زملائه خلال تأدية عملهم بالميدان

علي القحطاني (صدى):

في لفتة مميزة وطيبة، أقدم قائد عسكري على إدارة المهيلة على زملائه العسكريين خلال تأدية عملهم بموسم الحج.

وأظهر مقطع فيديو قيام قائد عسكري العقيد فهد الركبان بإدارة المهيلة على زملائه العسكريين، ويصب القهوة لهم، خلال تأدية عملهم بموسم الحج.

وأبان الفيديو قيام القائد العسكري بتوزيع الحلوى على زملائه العسكريين، حيال قيامهم بعملهم، احتفالا بعيد الأضحى المبارك.