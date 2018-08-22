الحوثي يثير السخرية بعد دعوته لليمنيين التأسي بالنبي إبراهيم والتضحية بأبنائهم

فهمي محمد(صدى):

آثار زعيم ميليشيا الانقلابيين، عبدالملك الحوثي السخرية بعد دعوته لليمنيين إلى أن يتعلموا دروساً من نبي الله، إبراهيم وابنه إسماعيل، في تقديم التضحيات؛ وان يقدموا أبنائهم للقتال معهم على حد تعبيره.

وطلب الإرهابي الحوثي من اليمنيين النفير إلى جبهات القتال، وفي مقدمتها جبهة الساحل الغربي، قائلاً: “ العدو يسعى فيها للتصعيد خلال هذه الأيام ” ، وذلك خلال كلمته التي أذاعتها قناة المسيرة، التابعة للميليشيا؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأنهالت عبارات السخرية من قبل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على الحوثي ، بسبب المقارنة التي وضعها زعيم ميليشيا الحوثيين، بين تضحية نبي الله إبراهيم بابنه إسماعيل عليهما السلام والتضحية التي يدعو لها خدمة لهدفه السياسي ومشروعه الإيراني.

واستنكر الصحفي اليمني، عبدالناصر المملوح دعوة الحوثي ، فقال خلال تغريدة له على حسابه على ” تويتر ” : ” عبدالملك الحوثي، وبمناسبة العيد، قال إنّ من قدّم ابنه للقتال معهم في الساحل الغربي، يرتقي إلى مستوى نبي الله إبراهيم.. ليش ما يقدم ابنه جبريل؟ ” .