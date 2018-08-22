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بالصور.. إنقاذ يد طفل علقت بفتحة خزان وقود سيارة في الجوف

بالصور.. إنقاذ يد طفل علقت بفتحة خزان وقود سيارة في الجوف
علي العنزي(صدى):

تمكن الدفاع المدني بمنطقة الجوف، من انقاذ طفل بعد احتجاز يده داخل فتحة خزان وقود سيارة من نوع فورد تابعة لأحد أقربائه، حيث نقل بواسطة الهلال الأحمر للمستشفى وتم استخراج يد الطفل من فتحة خزان الوقود.

وأكد الدفاع المدني على ضرورة متابعة الأسر لأطفالهم وعدم السماح لهم بالعبث بالأشياء الخطرة؛ وذلك للمحافظة على سلامتهم.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 33 دقيقة

الحمد لله على سلامته

[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 31 دقيقة

الحمد لله على سلامتك

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