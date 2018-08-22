بالصور.. إنقاذ يد طفل علقت بفتحة خزان وقود سيارة في الجوف
تمكن الدفاع المدني بمنطقة الجوف، من انقاذ طفل بعد احتجاز يده داخل فتحة خزان وقود سيارة من نوع فورد تابعة لأحد أقربائه، حيث نقل بواسطة الهلال الأحمر للمستشفى وتم استخراج يد الطفل من فتحة خزان الوقود.
وأكد الدفاع المدني على ضرورة متابعة الأسر لأطفالهم وعدم السماح لهم بالعبث بالأشياء الخطرة؛ وذلك للمحافظة على سلامتهم.
تركي[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 33 دقيقة
الحمد لله على سلامته
تركي[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 31 دقيقة
الحمد لله على سلامتك