بالفيديو: أسد طليق يجوب شوارع الكويت.. والأمن يخدره

خالد الظفيري(صدى):

أثار أسد يتجول بأحد شوارع الكويت بين السيارات حالة من الذعر والهلع بين قائدي المركبات والمارة.

وبدورها؛ تمكنت قوات الأمن بالكويت من السيطرة على الأسد عن طريق تخديره ونقله إلى حديقة الحيوان.

وقالت الداخلية الكويتية في بيان لها، أن فرقاً من الأمن العام وشرطة النجدة وشرطة البيئة باشرت بلاغاً بوجود أسد طليق بأحد الشوارع، وفور وصولها للموقع استدعت الطبيب المختص بالتخدير، وجرى تخدير الأسد والسيطرة عليه ونقله إلى حديقة الحيوان، مضيفة أن التحقيقات لا زالت جارية للتعرف على صاحب الأسد، مشيرة إلى أنه يواجه العقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات أو الغرامة بمبلغ 50 ألف دينار كويتي.