بالصور.. إليسا وشمس الكويتية بنفس الفستان.. والأخيرة تعلق

أماني الغامدي(صدى):

دخلت الفنانتان إليسا وشمس الكويتية في مواجهة شرسة بعدما طلت كل منهما بنفس الفستان، أثناء الإعلان عن الفيديو كليب الخاصة لكل منهما.

وعلقت ” شمس الكويتية ” على هذا الأمر الذي اتهمها البعض بتقليد إليسا، قائله ” اكيد احب اليسا واعش اغانيها وصوتها عشق بس التصوير هذا كان في الشتا الماضي في شهر يناير حتى لابسة فرو ف الي يحب يخف دمه يخرس ” .

وكانت الفنانة إليسا ظهرت في نفس الفستان خلال الصور الترويجية لأغنيتها ” إلى كل اللي بيحبوني ” ، وهو ذاته الذي ظهرته فيه شمس في جلسة تصوير خاصة بالترويج لأغنيتها الجديدة باسم ” ابن ال ” .