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بالصور.. إليسا وشمس الكويتية بنفس الفستان.. والأخيرة تعلق

بالصور.. إليسا وشمس الكويتية بنفس الفستان.. والأخيرة تعلق
أماني الغامدي(صدى):

دخلت الفنانتان إليسا وشمس الكويتية في مواجهة شرسة بعدما طلت كل منهما بنفس الفستان، أثناء الإعلان عن الفيديو كليب الخاصة لكل منهما.

وعلقت ” شمس الكويتية ” على هذا الأمر الذي اتهمها البعض بتقليد إليسا، قائله ” اكيد احب اليسا واعش اغانيها وصوتها عشق بس التصوير هذا كان في الشتا الماضي في شهر يناير حتى لابسة فرو ف الي يحب يخف دمه يخرس ” .

وكانت الفنانة إليسا ظهرت في نفس الفستان خلال الصور الترويجية لأغنيتها ” إلى كل اللي بيحبوني ” ، وهو ذاته الذي ظهرته فيه شمس في جلسة تصوير خاصة بالترويج لأغنيتها الجديدة باسم ” ابن ال ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 53 دقيقة

نفس الفستان وبعديــــن🤔🤔🤔

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