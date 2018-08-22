اللجنة الشرعية نسعى لتقديم برامج واستشارات لحجاج بيت الله

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تقدم اللجنة الشرعية لبعثتي اليمن والسودان ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عدد من البرامج التدريبية وتعليم القران الكريم والاستشارات الدينية والمتعلقة بالحج .

وقال الدكتور ياسر المرعشي رئيس اللجنة الشرعية في بعثة اليمن والسودان للحجاج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ان عمل اللجنة يتمثل في حسن الاستقبال وتهيئة كل ما يحتاجونه هذا من جهة ومن جهة اخرى توعية الحجاج من احكام عامة او احكام خاصة متعلقة بالحجاج وغيرها ، من عمل اللجنة ايضاً اقامة دورات وورش تدريبية في جميع الامور التي يحتاجها الحاج من حوارات عامة واستشارات واستفتاءات واشكالات المتعلقة بالحج ، وكذلك اقامة تصحيح تلاوة لمن اراد من الحجاج.

اللجنة حددت مقر دائم يتناوب به اعضاء اللجنة لرد على استفسارات الحجاج ، والمكونة من ثمانية اعضاء ومتواجدين على مدار اليوم ، لكي يعود الحجاج الى بلادهم وهم قد ادو مناسك الحج على الوجه المطلوب وقد حج على الصفة الشرعية التي جاء بها النبي عليه السلام .

واختتم رئيس اللجنة حديثه ان يخلص الحاج النية لوجه الله تعالى ويتعلم مناسك الحج على الوجه المطلوب وتطبيقها على الصفة التي شرعها الله.

وذكر عضو اللجنة الشرعية الشيخ صالح الشراري ان اللجنة أنشئت بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لخدمة ضيوفه وتوفير جميع الخدمات من توجيه وارشاد وتسهيل لهم الخدمات والرد على الاستفتاءات والامور الفقهية ، وان اللجنة متزامن عملها مع تحركات الحجاج في المشاعر المقدسة.