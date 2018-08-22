أمير منطقة تبوك يستقبل المهنئين بعيد الأضحى من المحافظين ورؤساء المراكز

محمود البلوي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك مساء أمس بالقصر الحكومي محافظي المحافظات ورؤساء المراكز بالمنطقة ومشايخ القبائل وعدد من أعيان المنطقة وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

ونقل سمو أمير المنطقة للجميع تهاني وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين – حفظهما الله – معبراً عن تهنئته للجميع بمناسبه عيد الأضحى المبارك .

حامدًا المولى تعالى أن مّن على الحجيج بالوقوف على صعيد عرفات وقضاء ركن الحج الأعظم، منوهاً سموه بما تحقق من نجاح خلال حج هذا العام بفضل من الله تعالي ثم بفضل ما وفرته الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله – من إمكانات وتجهيزات وطاقات بشرية هائلة لخدم ضيوف الرحمن، ليؤدي الحجاج نسكهم بكل راحة وسهولة ويسر, داعيا الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء الذي أقامه سموه بهذه المناسبة.