” العلاج بشد الرأس ” .. وهم يبيعه المحتالون

أميرة خالد(صدى):

أكد المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، أن العلاج المنتشر بـ” شد الرأس ” غير صحيح ولا يستند لدليل علمي.

وقال المركز على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” ما يشاع في وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي حول ادّعاء العلاج بشد الرأس غير صحيح ولا يستند لدليل علمي، لذا نرجو أخذ الحيطة والحذر ممن يدّعي هذا النوع من العلاج ” .

ومن جانبه أكد أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أن شد وطقطقة الرأس لا يوجد عليه إثبات علمي ولا دراسة تثبت فوائده، بل إن أضراره كثيرة منها تهشم عظام الجمجمة أو تداخل الفواصل بين صفائح غطاء الجمجمة واحداث كدمات خطيرة.

وأشار ” الخضيري ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه قد يحصل راحة نفسية بسبب الوهم والتخيلات وإيهام المريض بأن لديه تنسيم فيشعر بالطقطقة ويتحسن نفسيًا لعدة أيام فقط ” .