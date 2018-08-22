” المعطف المميت ” يودي بحياة شقيقين أمريكيين

واشنطن(صدى):

تكررت واقعة بالطريقة نفسها مرتين، مع شقيقين أمريكيين ارتديا نفس المعطف وقتلا فيه، في توقيت زمني متقارب، وبنفس التفاصيل لمرور الرصاصة من المكان ذاته، وعرفت تلك الحادثة بـ ” المعطف المميت ” .

ذكر ” كتاب غرائب وأسرار من كل الديار ” ، الصادر عن دار الفكر اللبناني ودار الوسام فى طبعته الأولى عام 1987، إن رجل أمريكي من سكان مدينة ” لايدن ” بولاية مساتشوسش يدعى ” جابيز سبايسر ” ، قُتل برصاصتين في الـ25 من فبراير عام 1787، أثناء أعمال العنف، التي وقعت في ترسانة ” سبرنجلفيد ” وسميت بعصيان ” الشاي ” ، وكان يرتدي يومها نفس المعطف، الذي إرتداه شقيقه ” دانيال ” ، والذي صرعته رصاصتان في الـ 5 من مارس عام 1784.

والمفارقة العجيبة في هذا الأمر أن الرصاصتين التين قتلتا ” جابيز ” قد مرتا عبر الثقبين نفسهما الذين أحدثتهما الرصاصتين، التي قتلت ” دانيال ” قبل 3 سنوات في شهر مقارب من الشهر الذي قُتل فيه ” جابيز ” .

وكان هذا هو السبب وراء تسمية هذا المعطف باسم ” المعطف المميت ” .