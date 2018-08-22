” المعطف المميت ” يودي بحياة شقيقين أمريكيين
تكررت واقعة بالطريقة نفسها مرتين، مع شقيقين أمريكيين ارتديا نفس المعطف وقتلا فيه، في توقيت زمني متقارب، وبنفس التفاصيل لمرور الرصاصة من المكان ذاته، وعرفت تلك الحادثة بـ ” المعطف المميت ” .
ذكر ” كتاب غرائب وأسرار من كل الديار ” ، الصادر عن دار الفكر اللبناني ودار الوسام فى طبعته الأولى عام 1987، إن رجل أمريكي من سكان مدينة ” لايدن ” بولاية مساتشوسش يدعى ” جابيز سبايسر ” ، قُتل برصاصتين في الـ25 من فبراير عام 1787، أثناء أعمال العنف، التي وقعت في ترسانة ” سبرنجلفيد ” وسميت بعصيان ” الشاي ” ، وكان يرتدي يومها نفس المعطف، الذي إرتداه شقيقه ” دانيال ” ، والذي صرعته رصاصتان في الـ 5 من مارس عام 1784.
والمفارقة العجيبة في هذا الأمر أن الرصاصتين التين قتلتا ” جابيز ” قد مرتا عبر الثقبين نفسهما الذين أحدثتهما الرصاصتين، التي قتلت ” دانيال ” قبل 3 سنوات في شهر مقارب من الشهر الذي قُتل فيه ” جابيز ” .
وكان هذا هو السبب وراء تسمية هذا المعطف باسم ” المعطف المميت ” .
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