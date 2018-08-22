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بالفيديو.. مصير الجمرات بعد إنتهاء الحجاج من رميها

بالفيديو.. مصير الجمرات بعد إنتهاء الحجاج من رميها
علي القحطاني(صدى):

بثت قناة العربية الفضائية، اليوم الأربعاء، تقرير تلفزيوني من داخل ” قبو جسر الجمرات “، إذ أظهر عملية جمع وتخزين وفرز ونقل ” الجمرات ” عقب استخدامها من قبل حجاج بيت الله الحرام.

وأظهر ” التقرير ” عملية تجميع ” الجمرات ” في حوض كبير يعمل بشكل ألي، وله باب إلكتروني يطل على عدد من المدرجات، والتي تقوم بدورها برفع هذه الجمرات إلى أعلي ليتم تحميلها في سيارات نقل كبيرة.

وأوضح ” التقرير” ، أنه يتم نقلها بعد ذلك إلى أماكن النفايات، لافتًا إلى أن وزن الجمرات التي تُلقى كل عام بعد انتهاء مناسك الحج تقدر بألف طن.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2027 ] نشر منذ 2 ساعتين

تقبل الله منكم صالح الاعمال

[ عدد التعليقات: 1521 ] نشر منذ 1 ساعة

جزاكم الله كل خير

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