بالفيديو.. مصير الجمرات بعد إنتهاء الحجاج من رميها

علي القحطاني(صدى):

بثت قناة العربية الفضائية، اليوم الأربعاء، تقرير تلفزيوني من داخل ” قبو جسر الجمرات “، إذ أظهر عملية جمع وتخزين وفرز ونقل ” الجمرات ” عقب استخدامها من قبل حجاج بيت الله الحرام.

وأظهر ” التقرير ” عملية تجميع ” الجمرات ” في حوض كبير يعمل بشكل ألي، وله باب إلكتروني يطل على عدد من المدرجات، والتي تقوم بدورها برفع هذه الجمرات إلى أعلي ليتم تحميلها في سيارات نقل كبيرة.

وأوضح ” التقرير” ، أنه يتم نقلها بعد ذلك إلى أماكن النفايات، لافتًا إلى أن وزن الجمرات التي تُلقى كل عام بعد انتهاء مناسك الحج تقدر بألف طن.