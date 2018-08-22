” أمانة مكة ” تتفاعل مع فيديو إلقاء الأرز في النفايات

نايف السالم(صدى):

علقت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الأربعاء، على مقطع الفيديو الذي وثقه أحد المواطنين حول قيام عمالة تابعة لاحد المطاعم بمنطقة المسفلة وهي تضع كميات أرز كبيرة في حاوية النفايات.

وتفاعلت الأمانة مع مقطع الفيديو، حيث أًصدرت بيانًا أكدت خلاله تسلمها بلاغًا بالواقعة أمس الثلاثاء، والذي يفيد بوجود مخالفة على أحد المطاعم في نطاق بلدية المسفلة الفرعية، لافته إلى أنه تم التواصل مع المواطن المبلغ على الجوال لكنه لم يرد.

وأوضحت أن فرقة من البلدية الفرعية توجهت على الفور إلى المطعم للتأكد من صحة البلاغ والتعامل معه وفق الأنظمة واللوائح، لافته إلى أنه تم تسجيل عدة مخالفات على المطعم تضمنت تدني مستوى النظافة العامة وسوء تداول المواد الغذائية ومخالفات صحة البيئة.

كما أشارت الأمانة إلى أنه تم على الفور إغلاق المطعم لحين سداد المخالفات وتعديل جميع الملاحظات وفق الأنظمة واللوائح.

وعن تعليق المواطن الذي وثق مقطع الفيديو ومطالبته بوضع الأرز للحمام والطيور، أكدت الأمانة أن ذلك يعد مخالفة بيئية؛ نظرًا لما يشكل من خطورة على الصحة العامة، مقدمه شكرها للمواطن الذي قام بالتبليغ.

يُذكر أن مواطن وثق مقطع فيديو ظهر خلاله وضع أحد العاملين بمطعم في منطقة المسفلة كميات من الأرز الفائض بداخل حاوية النفايات الموجودة أمام المطعم، وهو ما أُثار استياء المواطن، الذي طالب من صاحب المطعم أن يضع الأرز للحمام والطيور.