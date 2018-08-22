فلكيون يكتشفون بؤر جليدية على سطح القمر

أميرة خالد(صدى):

أكد علماء فلك مؤخرًا، اكتشافهم لمؤشرات قوية بوجود الماء على القمر، بعدما تمكنوا من رصد بؤر جليدية لأول مرة، مما يفتح آفاقا مهمة أمام رواد الفضاء والرحلات المستقبلية صوب القمر.

ذكرت وسائل إعلام عالمية، أن بؤرا جليدية لوحظت في القطبين الجنوبي والشمالي للقمر، عقب تحليل بيانات إلتقطها مسبار ” شاندريان 1 ” الذي أطلقته وكالة الفضاء الهندية سنة 2008.

وقال ” العلماء ” ، أن الجليد ظهر في عدد من بؤر الظل التي تتجنب أشعة الشمس، وأوضحوا أن أغلب المياه المتجمدة تم رصدها في القطب الجنوبي للقمر.

ويشير ” الباحثون ” ، إلى إن الماء لم يتشكل بمثابة جليد على سطح القمر إلا في البؤر التي لا تزيد فيها درجة الحرارة عن 163 درجة تحت الصفر، لكن هذا العامل غير كاف، فبحسب البيانات لم يرصد ذلك الأمر سوى في 3.5 بالمئة من مناطق الظل على القمر.

ولفتت الدراسة المنشورة في إحدى المجلات العلمية، إلى أن ” الجليد ” الذي جرى اكتشافه قد يشكل موردا مهما للباحثين، الذين سيزورون القمر مستقبلا.