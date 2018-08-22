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رقم قصر قامته.. الحاج ” زرخان ” : سأقفز لرمي الجمرات

رقم قصر قامته.. الحاج ” زرخان ” : سأقفز لرمي الجمرات
علي القحطاني(صدى):

بروح مليئة بالحيوية والنشاط والحس الفكاهي المرح، قرر الحاج ” زرخان ” صاحب الـ48 عام، من جنوب آسيا، ألا يمنعه قصر قامته والتي تبلغ مترا و 15 سم من أداء المناسك كاملة حتى في رمي الجمرات.

وقال ” زرخان ” بلهجة فكاهية ووجه ضاحك: ” وقت رمي الجمار سأقفز من فوق الحجاج ” ، مبينًا أن أحد أقربائه سيساعده في أداء النسك ” .

وأضاف الحاج ” زرخان ” ، ظللت أجمع المال طيلة حياتي لكي أحج، مقدمًا شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين لتوفيرها كل ما يحتاجه الحجاج من وسائل نقل وراحة تعينهم لأداء فريضة الركن الخامس.


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