رقم قصر قامته.. الحاج ” زرخان ” : سأقفز لرمي الجمرات

علي القحطاني(صدى):

بروح مليئة بالحيوية والنشاط والحس الفكاهي المرح، قرر الحاج ” زرخان ” صاحب الـ48 عام، من جنوب آسيا، ألا يمنعه قصر قامته والتي تبلغ مترا و 15 سم من أداء المناسك كاملة حتى في رمي الجمرات.

وقال ” زرخان ” بلهجة فكاهية ووجه ضاحك: ” وقت رمي الجمار سأقفز من فوق الحجاج ” ، مبينًا أن أحد أقربائه سيساعده في أداء النسك ” .

وأضاف الحاج ” زرخان ” ، ظللت أجمع المال طيلة حياتي لكي أحج، مقدمًا شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين لتوفيرها كل ما يحتاجه الحجاج من وسائل نقل وراحة تعينهم لأداء فريضة الركن الخامس.