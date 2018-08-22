4 أخوة يقتلون شقيقهم في جلسة تقسيم الميراث

القاهرة(صدى):

تحولت جلسة الميراث في إحدى قرى محافظة الدقهلية في مصر بين 5 أشقاء إلى جريمة قتل بشعة، حيث أنهى أربعة أشقاء حياة أخيهم الخامس؛ بسبب خلافات على الميراث.

وعقد الأخوة الـ5 جلسة تصالح لإنهاء الخلافات والصلح وتقسيم الميراث، إلا أنها تحولت إلى معركة وضرب حتى سقط أحدهم قتيلًا.

وتوجه الأخوة الأربعة الآخرون إلى قسم شرطة طلخا، لتحرير محضر ضد شقيقهم الأصغر، بالتعدي عليهم بالضرب، وأنه فر هاربًا لخلافات عائلية بينهم.

وفي التفاصيل، تلقت الجهات الأمنية إخطارًا عن استقبال مستشفى طلخا، “سامي م غ”، 34 عامًا عامل ويعول 5 أطفال، مصاب بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي في الصدر، وتوفي عقب وصوله إلى المستشفى متأثرا بجراحه، وهو الشقيق المتهم والمحرر ضده البلاغ.

وأثبتت التحريات أن الأشقاء الثلاثة المدعين وزوج أختهم وابنها، تعدوا على القتيل بالضرب لخلافات على قطعة أرض ميراث عن أبيهم، حيث رفض الشقيق الأصغر البيع أو تقسيم الميراث بنية الاستحواذ على الأرض.