دراسة: الجراثيم المتواجدة بالهاتف الذكي تفوق 10 أضعاف المتواجدة بدورة المياه

أميرة خالد(صدى):

وجدت دراسة حديثة أجرت بمعهد إنشورانس توغو الطبي أن نسبة الجراثيم المتواجدة على الهاتف الذك ي تفوق 10 أضعاف الجراثيم التي تحتوي عليها دورة المياه.

وذكرت الدراسة أن نسبة كبيرة من مستخدمي الهواتف لا يعتنون بنظافتها سواء بسوائل التنظيف أو المناديل المعقمة.

وبعد إجراء فحوصات مجهرية على شاشات هاتفي آيفون وغالاكسي وجدوا احتواءهما على نسبة من الجراثيم تفوق 10 أضعاف المتواجدة بدورة المياه.

وقالت الدكتورة شيرين لاخاني من جمعية النخبة للتخدير إن تلك الجراثيم المتواجدة بالهواتف قد تؤثر على الصحة والبشرة، مضيفة أن الاحتكاك مع الهواتف الذكية المفتقرة للنظافة والحرارة يزيد من نسبة إنتاج الزيوت التي تختلط بالمكياج عند النساء ويولد المزيد من البكتيريا وهو ما يؤدي لانسداد في المسام وتشكل التهابات للبشرة.

وأوصت الدكتورة لاخاني بتنظيف الهاتف الذكي يوميًا ومسحه بمناديل معقمة كي يبقى خاليًا من البكتيريا.