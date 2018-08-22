دراسة: الجراثيم المتواجدة بالهاتف الذكي تفوق 10 أضعاف المتواجدة بدورة المياه
وجدت دراسة حديثة أجرت بمعهد إنشورانس توغو الطبي أن نسبة الجراثيم المتواجدة على الهاتف الذك ي تفوق 10 أضعاف الجراثيم التي تحتوي عليها دورة المياه.
وذكرت الدراسة أن نسبة كبيرة من مستخدمي الهواتف لا يعتنون بنظافتها سواء بسوائل التنظيف أو المناديل المعقمة.
وبعد إجراء فحوصات مجهرية على شاشات هاتفي آيفون وغالاكسي وجدوا احتواءهما على نسبة من الجراثيم تفوق 10 أضعاف المتواجدة بدورة المياه.
وقالت الدكتورة شيرين لاخاني من جمعية النخبة للتخدير إن تلك الجراثيم المتواجدة بالهواتف قد تؤثر على الصحة والبشرة، مضيفة أن الاحتكاك مع الهواتف الذكية المفتقرة للنظافة والحرارة يزيد من نسبة إنتاج الزيوت التي تختلط بالمكياج عند النساء ويولد المزيد من البكتيريا وهو ما يؤدي لانسداد في المسام وتشكل التهابات للبشرة.
وأوصت الدكتورة لاخاني بتنظيف الهاتف الذكي يوميًا ومسحه بمناديل معقمة كي يبقى خاليًا من البكتيريا.
قنديل البحر[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 1 ساعة
تشكل 25٪ من الالتهابات التي يعانون منها – نساءً كبار السن من عمر 40 عاما –
ترافق الالتهاب البولي لدى المسنين مع اضطرابات عقلية تحد من قدرتها على التعبير عن اعراضه البولية والسريرية التي تشير الى وجودها لا سيما ان تلك الأعراض قد تختلف عن المعايير المعروفة في تلك الحالات من حيث غياب التبول المؤلم والتكرر والالحاح البولي والبيلة الدموية وآلام الخاصرة او اسفل البطن وغيرها فضلاً عن ان اكتشاف بيلة جرثومية في تحليل البول او جراثيم عديدة في مزرعتها يصعّب من عملية التشخيص .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30856 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
§لـهــ🔥ـــفة~الـعآآآآشـق§[ عدد التعليقات: 9973 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله يستر
الأخطبوط[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 33 دقيقة
فعلا نساء البدو والقرويين ليس لديهم ثقافة النظافة من الجراثيم وكيف تنظف نفسها أسفل المنطقة الجنسية . يجب على وزارة الصحة عمل برامج توعوية بالتلفاز والراديوا لعدم إنتشار الأوبئة والجراثيم والأمراض المعدية .
أخصائي[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 17 دقيقة
الأخطبوط وقنديل البحر نفس الشخص ولاأدري لما يعلق بأكثر من مُعرف،،،المرة الجاية علق بمعرف القرش خليك في البحر ههههههه