رونالدو يحدد أهدافه الجديدة مع يوفنتوس

نواف السالم(صدى):

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو المنضم حديثًا إلى فريق يوفنتوس الإيطالي، أنه حدد العديد من الأهداف لتحقيقها مع فريق السيدة العجوز في الفترة القادمة.

وقال ” رونالدو ” في تصريحات تداولتها العديد من الصحف الإيطالية، إن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا يعد من أهم الأهداف التي يسعى في تحقيقها مع يوفنتوس.

وأضاف أن ذلك ليس ” هوس ” ، مؤكدًا أنه سيركز مع اللاعبين لتحقيق ذلك الهدف خطوة بعد خطوة، مشيرًا إلى أنه إذا لم ينجح في تحقيقه هذا الموسم فهناك نسخ أخرى قادمة.

وأكمل أنه سيبذل قصارى جهده مع الفريق للتتويج بكل البطولات الممكنة سواء المحلية أو الدولية، وبالطبع اللقب الأهم سيكون دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن كريستيانو رونالدو انضم إلى يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من ريال مدريد الإسباني، وذلك لمدة 4 أعوام مقابل راتب سنوي 30 مليون يورو.