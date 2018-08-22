خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية كوت دي فوار

واس(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في الديوان الملكي بقصر منى اليوم، فخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت دي فوار.

وأعرب فخامته عن تهنئته لخادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك ، مشيداً بما تقدمه المملكة من خدمات جبارة لحجاج بيت الله الحرام.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين فخامته التهنئة بعيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعودوا لبلادهم سالمين.

عقب ذلك جرى بحث العلاقات بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى.

كما حضره من جانب كوت دي فوار، معالي رئيس الوزراء أمادو غون كولببالي، ومعالي وزير التكامل الافريقي علي كوليبالي، ومعالي وزير الشؤون الرئاسية تيني براهيما واتارا، ومدير مكتب الرئيس فيديل ساراصورو، وسفير كوت دي فوار لدى المملكة توري فازومانا.