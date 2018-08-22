جينيسيس G80 2020 تظهر بالشكل الجديد أثناء اختبارها

أميرة خالد(صدى):

بدأت جينيسيس باختبار G80 القادمة على الطرق العامة، ليتمكن المصورون من التقاط صور تجسسية للنموذج الاختباري المموه، حيث تخطط علامة هيونداي الفاخرة ﻹعادة تصميم السيدان الفخمة متوسطة الحجم كي تصبح أكثر عصرية وجاذبية.

رغم اﻷغطية الكثيفة، تظهر بعض تفاصيل G80 الجديدة التي تشير إلى استخدام تصميم أكثر رياضية مستوحى من طراز G70 اﻷصغر، ولهذا نتوقع أن تكون المحصلة النهائية سيدان عريضة ذات أربعة أبواب مع تصميم سلس يحاول منافسة الطرازات اﻷلمانية الفاخرة.

كما تستمر التحديثات بداخل المقصورة التي ستتضمن مجموعة مثيرة للإعجاب من مميزات الراحة واﻷمان، مع خامات عالية الجودة، لنرى شاشة عدادات رقمية قابلة للتخصيص مع الجيل اﻷخير من نظام الترفيه المعلوماتي المتصل بأحدث أنظمة القيادة شبه الذاتية.

وأما عن المحركات، فنجد أن جينيسيس G80 الحالية تأتي بمحرك V6 بنسخة تنفس طبيعي وأخرى مزدوجة التيربو، إضافة إلى محرك V8 سعة 5 لتر، ولكن بما أن جينيسيس أعلنت مسبقاً عملها على تطوير أجيال جديدة من محركاتها الكهربائية، من الممكن أن يأتي موديل 2020 مع نسخة هجينة.

وفي الوقت ذاته، تعمل جينيسيس أيضاً على تطوير SUV متوسطة الحجم لمنافسة طرازات مثل بي ام دبليو X5 ومرسيدس GLE، وتخطط العلامة الكورية ﻹطلاق أولى سياراتها الكهربائية بالكامل عام 2021، والتي تقول أنها ستأتي بمدى يبلغ 500 كم/س بشحنة واحدة.

هذا ومن المتوقع أن تقوم جينيسيس بإطلاق طراز G80 2020 في الأسواق نهاية العام المقبل.