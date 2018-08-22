السجن 14 عام لرجل تفنن بتعذيب رضيع

بيروت(صدى):

قضت محكمة في الباراغواي، أمس الثلاثاء، بسجن لبناني 14 عامًا أمعن في تعذيب طفل عمره 16 شهرًا.

وكان اللبناني ” علي فوعاني ” ، المولود عام 1991 في بيروت، والمقيم مهاجرًا في مدينة ” سيوداد دل إستي ” بالباراغواي، على علاقة مع والدة الطفل العزباء البالغة 17 عامًا، وأقدم طوال شهر على حرق جسم الطفل بسيجارة، واقتلع أظافر إحدى يديه، وغرز أسنانه بلحمه في بعض الأماكن، ثم ضربه وركله وأشبعه صراخًا هستيري الطراز إثر الشجار الدائر بينهم باستمرار.

و بالغ ” فوعاني ” بالتنكيل بالطفل أمام مرأى عشيقته، فاستغلتها فرصة وحملت الطفل نازفًا فاقد الوعي إلى جار ساعدها على نقله إلى مستشفى قريب، وتابع سكان الباراغواي القضية بأعصاب مشدودة منذ أن قام فوعاني بفعلته التي زلزلت وجدانهم ومشاعرهم.

ورفض القضاة طلب محاميه اللبناني الأصل ” كريستيان توما ” ، تخفيض الحكم إلى 10 سنوات باعتبار أن موكله كان تحت تأثير الكوكايين في كل مرة كان يقوم فيها بتعذيب الطفل.