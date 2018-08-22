بالفيديو.. بعد إعتناقها الإسلام ” باكر ” تروي قصتها من MTV إلى مكة

نايف السالم(صدى):

دعت وزارة الإعلام، مقدمة البرامج الإعلامية الألمانية ” كريستينا باكر ” لأداء فريضة الحج هذا العام ١٤٣٩هـ، وأشادت في بجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، وعظمة الإسلام، وذلك خلال اللقاء المصور الذي تم معها وحقق إنتشارًا كبير عبر المنصات الدولية.

وتعد ” كريستينا باكر ” ، واحدة من أشهر مقدمات البرامج الألمانيات، وقد اشتهرت عبر شاشة قناة MTV الدولية المعروفة.

واعتنقت ” باكر ” الإسلام عام 1995، ونشرت مذكراتها عام 2012 ضمن كتاب حمل عنوان ” من أم تي في إلى مكة ” ، والذي إعتبر من الكتب الأكثر مبيعًا في المملكة المتحدة، وصدر الكتاب الأصلي باللغات الألمانية، والهولندية، والإندونيسية، والماليزية، والأوردية، وتم ترجمته إلى العربية.

وكتبت ” باكر ” ، عن رحلتها للحج في حسابها للجمهور الألماني والدولي، متحدثة عن السكينة والراحة التي شعرت بها بعد إعتناقها الإسلام.