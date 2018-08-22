القحطاني عن فتوى ” القرضاوي ” : ليست بالغريبة على تاريخه

علي القحطاني(صدى):

علق المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، اليوم الأربعاء، على فتوى مفتي الإرهاب يوسف القرضاوي بأنليس لله حاجة بالحج.

وقال ” القحطاني ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” فتوى القرضاوي ليس لله حاجة بالحج ليست غريبة على من يعرف تاريخ هذا المرتزق.

سبق وأن كتبت عنه وعاتبني أحد الأعزاء واليوم هو من نبهني على هذه الفتوى وهو يتحسب عليه ” .

واستشهد القحطاني بتغريدة قديمة له تؤكد حقيقة القرضاوي، قائلًا ” من قرأ تغريدتي حينها لن يستغرب فتواه وصده للناس عن بيت الله وشعائره لإرضاء قذافي الخليج ” .

وكان سعود القحطاني نشر تغريدة قديمة له قال خلالها ” جاء زعيم تنظيم الحمدين باكيًا طالبًا للعفو بحضرة الكبار فوبخوه بشدة عن دعم القرضاوي لحزب الله فرد بخنوع و سوقية: طال عمرك لو تبي أخليه يتحزم ويرقص مصري أبشر ” .

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